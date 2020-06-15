РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июн. В полицию городского округа Люберцы за минувшую неделю поступило две тысячи обращений от жителей, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«На минувшей неделе поступило две тысячи обращений от граждан в МУ МВД России «Люберецкое». По данным обращениям возбуждено 34 уголовных дела, 29 из них раскрыто по горячим следам», – сказал Романцев.

Он отметил, что также за неделю на территории обслуживания ГИБДД Люберец произошло 145 ДТП, четыре из них с пострадавшими, один человек погиб.

«Сейчас погода жаркая, много отдыхающих на прудах, озерах. Стараемся обеспечить охрану порядка», – заключил Романцев.