РИАМО - 15 июн. Этим летом количество туристов в Подмосковье может вырасти на 10-15%, в регионе готовятся к туристическому сезону, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что жителям России не стоит расстраиваться из-за закрытых границ, ведь в стране есть много своих мест для отдыха.

«Мы готовимся к сезону, делаем все, чтобы обеспечить условия, - и в части сервиса, и в части санитарных правил. Неважно, едете вы в гостиницу, на рыбалку, собирать грибы или отправляете детей в летний лагерь, - все должно быть комфортно и безопасно, чтобы захотелось вернуться», - сказал губернатор в интервью «Российской газете».

Из-за распространения коронавируса большинство стран остаются закрытыми для посещения.

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