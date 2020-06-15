РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 июн. Доноры в подмосковном Красногорске с начала 2020 года сдали 228 литров крови, сообщила глава городского округа Эльмира Хаймурзина.

«В этом году Covid-19 внес свои коррективы: пока не будут сняты все ограничения, кровь берут только у постоянных доноров. Их в нашем округе 410. C начала года жители округа сдали 228 литров крови», – написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она напомнила, что Красногорское отделение переливания крови находится в Красногорской горбольнице №1. Уточнить подробнее о сдаче крови можно по будням с 9:00 до 15:30 по телефону: 8 (495) 563-15-01.

Накануне, 14 июня, отметили Всемирный день донора. Тех, кто сдает свою кровь нуждающимся, чествуют в день рождения нобелевского лауреата Карла Ландштейнера, ему принадлежит открытие групп крови человека.