РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 июн. В подмосковном Красногорске с начала пандемии число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 2,5 тысячи, за сутки Covid-19 выявили у 35 жителей, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном ситуации с распространением коронавируса в регионе.

«В Подмосковье за сутки выявлено 717 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 2530», - говорится в сообщении.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Московской области составляет 49353. Скончались 678 заболевших.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru. Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области, и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.