РИАМО - 15 июн. В Москве вылечились после Covid-2019 еще 1549 пациентов, все они прошли лечение от инфекции, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За весь период в столице после коронавируса вылечились 123 240 человек.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1549 пациентов», - сказала Ракова.

Все пациенты после лечения сдают обязательные анализы на коронавирус. После выписки некоторые из них остаются под наблюдением и получают медицинские рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донорами могут стать люди от 18 до 55 лет, которые выздоровели после коронавируса. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Чтобы стать донором, нужно обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

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Текстовая трансляция

15 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 246 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 689 новых случаев. В Москве - 1359.

- В Москве вылечились после Covid-2019 еще 1549 пациентов. Все они прошли лечение от инфекции.

- Еще 849 человек вылечились в Подмосковье после коронавируса. Всего в регионе выздоровели от инфекции 17 422 человека.

- 53 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 334 человек с Covid-19.