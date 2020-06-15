РИАМО - 15 июн. Капитальный ремонт трех улиц завершат в Реутове до конца июля, в список обновляемых территорий попали улица Гагарина, Ленина и Лесная, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Несмотря на небольшую, чуть более 500 метров, протяженность Лесной улицы, это сложная и кропотливая работа. Помимо обрезки деревьев и благоустройства зеленых зон вдоль нее, замены бордюрного камня и асфальтировки тротуаров и проезжей части, рабочим предстоит заново провести обустройство 39 люков коммунальных колодцев, обновить систему освещения и выполнить целый ряд, на первый взгляд, незаметных работ, которые во многом определяют удобство и комфорт города», - сказал глава муниципалитета.

Он отметил, что особое внимание уделяется не только соблюдению сроков ремонта городских дорог, но и его качеству, и пообещал, что в течение недели полностью будут завершены все работы, а Лесная обретет обновленный и ухоженный вид.

Помимо этого, при поддержке расположенного на территории городского округа предприятия «АО ВПК «НПО машиностроения» продолжается благоустройство улицы Гагарина. До конца июля полностью обновят и главную магистраль города – улицу Ленина.