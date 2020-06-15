РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 июн. В Домодедове за сутки выявили 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число выявленных случаев Covid-19 в округе составляет 1404, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 717 новых случаев заражения.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 49 353 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончалось 678 человек. <...> Выявленные случаи по городским округам: <...> Домодедово - 1404 (+20)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.