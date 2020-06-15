РИАМО - 15 июн. Летняя оздоровительная кампания в Московской области не начнется в этом году раньше 1 июля, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Он уточнил, что для открытия детских лагерей нужно разрешение от Роспотребнадзора.

«Будем думать, что с этим делать, сейчас пока формируем реестр организаций для отдыха детей. И, скорее всего, в этом году кампания не выйдет за границы области, то есть бюджетных путевок в другие регионы не будет», - сказал Воробьев в интервью «Российской газете».

Губернатор подчеркнул, что в лагерях этим летом тоже должны быть особые правила безопасности.