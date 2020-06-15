РИАМО - 15 июн. Московские компании-экспортеры могут воспользоваться компенсацией затрат на транспортировку и сертификацию своей продукции, а также получить дополнительные средства от экспортного контракта, сообщил в интервью РИАМО руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

«Мы сторонники формирования целой экосистемы для экспортера: от обучения и акселерации до начала работы на международном рынке с применением возможных видов финансовой помощи. <…> Экспортеры могут компенсировать затраты на транспортировку, сертификацию своей продукции, системы менеджмента, патентование и адаптацию», - сказал Фурсин.

Он добавил, что в столице реализуется проект по так называемому экспортному кешбэку. При получении выручки от продажи на экспорт компания может подать заявку на получение гранта в размере 10% от контракта. В прошлом году также стартовали несколько акселераторов, которые направлены на увеличение объемов экспортируемой продукции.

«На первых выставках Made in Moscow мы увидели, что наши участники оказались не готовы презентовать свою продукцию потенциальным партнерам: им не хватало навыков для продажи продукта. Тогда мы предусмотрели специальные программы в рамках Московской школы экспортера», - отметил Фурсин.

По его словам, московским компаниям оказывают информационную поддержку, помогают получить новые навыки и найти покупателей продукции. В частности, в ходе международных выставок организуют встречи с потенциальными партнерами в формате match-making, который напоминает шахматный турнир на время с большим количеством соперников. Первая виртуальная бизнес-миссия прошла в конце мая с участием порядка 100 компаний из Японии.

«Восемнадцать столичных предпринимателей представили им свою продукцию. <…> За первые недели после бизнес-миссии мы получили порядка 20 запросов с просьбой предоставить подробную информацию об экспортных предложениях московских участников. Каждое из таких обращений может стать основой для экспортного контракта в будущем», - отметил Фурсин.

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