РИАМО - 15 июн. Еще 849 человек вылечились в Подмосковье после коронавируса, всего в регионе выздоровели от инфекции 17 422 человека, сообщает оперативный штаб Московской области по ситуации с Covid-19.

«Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.

В Подмосковье с 12 мая действует масочный режим. Средства индивидуальной защиты нужно надевать во всех общественных местах.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

15 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 246 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 689 новых случаев. В Москве - 1359.

- В Москве вылечились после Covid-2019 еще 1549 пациентов. Все они прошли лечение от инфекции.

- Еще 849 человек вылечились в Подмосковье после коронавируса. Всего в регионе выздоровели от инфекции 17 422 человека.

- 53 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 334 человек с Covid-19.