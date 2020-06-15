РИАМО - 15 июн. Торжественные парады «Победный марш» пройдут в городах воинской славы и воинской доблести Подмосковья 24 июня, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он уточнил, что центральные улицы городов в регионе будут празднично оформлены в память о легендарном Параде 1945 года.

«В парадах будут задействованы военные оркестры, военная техника, творческие коллективы. Все приготовления идут с учетом новых стандартов безопасности. Все будет организовано так, чтобы зрители могли рассредоточиться на дистанции 1,5-2 метра друг от друга. Мы постараемся, чтобы у всех остались самые теплые воспоминания об этом праздничном дне», - сказал Воробьев в интервью «Российской газете».

Тем не менее праздники, которые выпадают на первую половину лета, будут отменены в Подмосковье. Дальнейшее принятие решение по поводу проведения массовых мероприятий будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

«Если будем уверены, что это безопасно для жителей, - обязательно проведем (мероприятия - ред.). <…> Люди уже достаточно натерпелись и многое сделали, чтобы справиться с коронавирусом. Необходимо их поддержать, создать добрую, радостную атмосферу. Положительные эмоции - это то, что сейчас всем нам особенно нужно», - отметил губернатор.

В этом году массовые мероприятия на 9 мая в России были отменены. Парад Победы в Москве перенесли на 24 июня. Этот день станет нерабочим.

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