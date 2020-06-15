РИАМО - 15 июн. Городские власти намерены продолжить развитие основных направлений работы Московского инновационного кластера и после ослабления пандемии коронавируса, так, сейчас ставка делается на биржу контрактного производства, сообщил в интервью РИАМО руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

«Мы будем развивать направления, которые начинали еще до пандемии. Кластер предлагает очень широкий спектр мер поддержки, которые будут интересны в том числе и после снятия ограничительных мер», - сказал Фурсин.

По его словам, сейчас департамент делает ставку на перспективный проект - биржу контрактного производства. В настоящее время в связке с госкорпорациями и бизнес-сообществом формируются направления по таким индустриям, как, например, механическая обработка, приборостроение или легкая промышленность.

«У многих компаний в период ограничений нарушились технологические цепочки: покупатели отказывались от поставок, приостанавливали работу поставщики. И мы, по сути, создаем большой маркетплейс контрактного производства, где появляются игроки, которые могут выполнить определенные виды работ для компаний. И есть те, кто испытывает потребность в их услугах», - пояснил Фурсин.

Он добавил, что новые формы коммуникации города и бизнеса позволят лучше отвечать на запросы предпринимателей. Такая IT-платформа, как Московский инновационный кластер, дала возможность своим резидентам развиваться в условиях пандемии. Поэтому ее совершенствование будет продолжено.

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