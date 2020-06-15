РИАМО - 15 июн. Температура воздуха в Московском регионе на текущей неделе поднимется до плюс 30 градусов, будет тепло и солнечно, как в июле, вода в Москве-реке уже прогрелась до плюс 20 градусов, сообщила в понедельник РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Погода сухая, солнечная, в дневные часы — до плюс 30 градусов. Ночи очень теплые, в Москве — плюс 19 - плюс 20 градусов. <...> Погода будет, я бы сказала, даже июльская», - сказала Позднякова.

По ее словам, такие условия будут подходящими для прогулок на свежем воздухе или отдыха у воды. Вода в Москве-реке прогрелась до плюс 20 градусов, а в закрытых водоемах еще сильнее.

Синоптик отметила, что перепады температуры и низкое содержание кислорода в воздухе могут сказаться на самочувствии людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.