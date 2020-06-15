РИАМО - 15 июн. В Подмосковье в 2020 году планируют вручить ключи от жилья 15,5 тысячам обманутых дольщиков, расходы по решению этой проблемы сокращать не будут, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что уже 7751 обманутый дольщик в Подмосковье получил ключи от своих квартир. Сейчас идет работа по самым проблемным домам, где нет инвестора. Таких в регионе 504 дома.

«По всем направлено ходатайство в наблюдательный совет федерального Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. Он будет принимать решения: по каким домам вернуть дольщикам деньги, а по каким - достроить объекты. Там, где будет возврат, вопросом займется федеральный фонд. А стройка - наша прерогатива», - сказал Воробьев в интервью «Российской газете».

Он уточнил, что в этом году федеральный фонд готов рассмотреть порядка 180 подмосковных домов. В свою очередь, в Подмосковье заложили в бюджет три миллиарда рублей на проблемные долгострои.

«Важно, чтобы все дольщики понимали, что из-за кризиса их вопрос никто не собирается откладывать», - резюмировал губернатор.