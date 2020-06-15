РИАМО - 15 июн. Столичные парки подготовили новую онлайн-программу с развлекательными и образовательными мероприятиями, в частности, горожане смогут освоить главные приемы катания на роликах и узнают, как снимать короткометражное кино, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 15 по 21 июня на сайтах парков столичного департамента культуры и их страницах в социальных сетях пройдут десятки онлайн-мероприятий, которые помогут разнообразить домашний досуг. Это лекции, мастер-классы, спортивные тренировки и многое другое. Каждый день можно будет выбирать занятия по душе и учиться чему-то новому», - говорится в сообщении.

Так, 19, 20 и 21 июня в 19:00 в социальных сетях Измайловского парка появятся видеоролики, посвященные созданию короткометражного кино. О тонкостях кинопроизводства расскажет режиссер Сергей Дяченко. А для детей от семи лет 18 июня организуют квест «Сокровище форта», который пройдет в прямом эфире на платформе Zoom.

Перовский парк совместно с культурным центром «Интеграция» на этой неделе запускает развивающую онлайн-программу для детей от трех лет «Яркое лето», в рамках которой будут проходить экскурсии, уроки по вокалу, информатике, танцам и творчеству.

Парк «Северное Тушино» в понедельник в 18:00 опубликует видеоинтервью с руководителем зеленоградского мотоклуба Z-Brothers Олегом Брейтером в честь Дня мотоциклиста. Он расскажет про философию мотокультуры, а также о том, чем отличаются понятия «мотолюбитель» и «байкер».

Парк искусств «Музеон» на этой неделе организует онлайн-уроки по освоению главных приемов катания на роликах. Первый урок станет доступен 16 июня в 10:00. Инструктор Александр Кудреватых продемонстрирует базовую технику катания, безопасное торможение и расскажет о правилах спуска на роликах.

Кроме того, онлайн-мероприятия подготовили сад «Эрмитаж», парки «Северное Тушино» и «Сокольники», музей-заповедник «Царицыно», Парк Горького, усадьба Воронцова, Лианозовский и Петровский парки. С более подробной информацией можно ознакомиться на их страницах в соцсетях.