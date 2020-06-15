РИАМО - 15 июн. Значительная часть резидентов столичных технопарков не прекратила работу во время пандемии, а переориентировала свою деятельность, кроме того, в городе появился первый креативный технопарк, сообщил в интервью РИАМО руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

«Многие технопарки все это время продолжали работать. Ряд компаний перешел на удаленный режим. Некоторые резиденты переориентировали производство на выпуск средств, необходимых для борьбы с пандемией», - сказал Фурсин.

В частности, по его словам, не останавливали свою деятельность компании, производящие медицинскую продукцию. Кроме того, одной из самых приспособленных к дистанционной работе оказалась IT-индустрия.

«За этот период к столичным технопаркам добавилась новая площадка - первый креативный технопарк Москвы. Мы долго шли к его созданию на базе центра дизайна Artplay», - добавил Фурсин.

Он отметил, что этот технопарк может стать примером для других творческих площадок и опорным пунктом для развития различных сфер креативного бизнеса.

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15 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 246 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 689 новых случаев. В Москве - 1359.

- В Москве вылечились после Covid-2019 еще 1549 пациентов. Все они прошли лечение от инфекции.

- Еще 849 человек вылечились в Подмосковье после коронавируса. Всего в регионе выздоровели от инфекции 17 422 человека.

- 53 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 334 человек с Covid-19.