РИАМО - 15 июн. На 214-м километре трассы А108 произошла авария, в которой погибли три человека, обстоятельства ДТП выясняются, сообщил в понедельник РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Орехово-Зуевский округ, 214-й километр, 23:50 14 июня. Столкновение двух автомобилей. В результате три человека погибли», - сказал собеседник агентства.

По его словам, погибли один взрослый и двое подростков 16 лет. В настоящее время обстоятельства ДТП выясняются. Ограничения движения на участке сняты.