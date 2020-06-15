РИАМО - 15 июн. Бюджет Московской области в 2020 году может недополучить порядка 133 миллиардов рублей из-за пандемии коронавируса, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он уточнил, что региональный бюджет сейчас испытывает колоссальную нагрузку - расходы на медицину, социальную поддержку серьезно выросли, а доходы упали.

«По нашим оценкам, в этом году региональная казна может недополучить около 133 миллиардов рублей. И даже, несмотря на значительную помощь федерального центра, нам придется отказаться от некоторых программ и проектов», - сказал Воробьев в интервью «Российской газете».

При этом он уточнил, что в Подмосковье не будут секвестировать социальные расходы. Таким образом, все меры поддержки, выплаты, льготы жители получат в полном объеме.

Экономия коснется дорогостоящих проектов, капитальных вложений, которые можно перенести на более поздние сроки. А кроме того, возможно, в благоустройстве или дорожном строительстве скорректируют графики работ, и какие-то объекты сдадут чуть позже. Также в регионе сократят объем государственных закупок.