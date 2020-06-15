РИАМО - 15 июн. До 200 заявок на получение субсидий в день поступает властям от столичных предпринимателей, социальные предприятия могут компенсировать свои затраты на коммунальные платежи, покупку или лизинг оборудования, сообщил в интервью РИАМО руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

«В день специалисты обрабатывают от 100 до 200 заявок. Однако здесь проявляется особая специфика нашего менталитета. Если дата окончания приема заявок установлена, например, на 1 июня, то 80% заявок придет в последние 2-3 дня. Многие привыкли откладывать все до последнего момента», - сказал Фурсин.

По его словам, в последние дни мая в департамент стало поступать 300-400 заявок в сутки. Поэтому было принято решение продлить прием документов по самым популярным субсидиям, чтобы все желающие успели ими воспользоваться. Ознакомиться со всеми сроками подачи заявок на получение субсидий и задать интересующие вопросы можно на сайте cashback.moscow.business.

«Отмечу, что мы специально продлили до 19 июня срок приема заявок на включение в реестр социальных предприятий. В рамках антикризисных мер для социальных предпринимателей была утверждена отдельная субсидия», - добавил Фурсин.

Он отметил, что социальные предприятия могут компенсировать свои затраты на коммунальные платежи, покупку или лизинг оборудования, а также на выплату процентов по кредитам.

Для оперативного получения обратной связи департамент развернул сразу несколько линий коммуникации с бизнес-сообществом. И первые недели они были крайне востребованы. Разбор запросов на основные блоки и ответное информирование помогли основной массе предпринимателей разобраться в подготовленных мерах поддержки.

«На сайте mbm.mos.ru была создана отдельная страница, связанная с ведением бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции. Постоянно работают горячая линия, штаб по защите бизнеса. Отдельно создан Telegram-канал. Через фронт-офис по предоставлению субсидий специалисты также получают обратную связь от предпринимателей по городским мерам поддержки», - подчеркнул Фурсин.

Полную версию интервью читайте здесь>>

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

15 ИЮНЯ

- 53 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 334 человек с Covid-19.