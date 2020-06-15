РИАМО - 15 июн. На YouTube-канале и страницах центра океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ в соцсетях в понедельник появится видеоролик с морским львом Рокки, который прогуляется по экспозиции «Аквариума», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ откроется для посетителей 16 июня.

«До этого мы предлагаем всем заочно познакомиться со звездой наших водных шоу — морским львом по имени Рокки. Пока залы центра пустовали, мы решили вывести его на прогулку по экспозиции «Аквариума». <...> Понаблюдать за путешествием нашего артиста можно в трехминутном видеоролике», — сказал представитель пресс-службы «Москвариума» на ВДНХ.

Видеоролик опубликуют в понедельник в 12:00 на YouTube-канале «Москвариума» и на страницах центра в социальных сетях Instagram, Facebook и «ВКонтакте».

Так, морской лев вместе со своими тренерами прогуляется по рифовому залу и морскому тоннелю. Рокки живет в «Москвариуме» с момента открытия комплекса в 2015 году и регулярно является участником водных шоу.