РИАМО - 15 июн. Во время режима самоизоляции в Подмосковье запустили онлайн-консультации врачей для пациентов, на «Яндекс.Картах» появилась новая система с индексом соблюдения санитарного режима на строительных площадках, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Московский регион - лидер цифровизации. Президент (РФ Владимир Путин - ред.), который был у нас в центре управления регионом и очень активно поддержал внедрение цифры в государственное управление, всегда напоминает нам, что власть должна быть комфортной для тех, кто к ней обращается. А цифра - это не просто удобство, это экономия времени, сил, денег», — сказал Воробьев в интервью «Российской газете».

Он напомнил, что во время режима самоизоляции в Подмосковье запустили онлайн-консультации врачей для пациентов, которые лечатся от коронавируса на дому, а также для жителей, находящихся на карантине.

Кроме того, были открыты телемедицинские консультации для беременных. Также была запущена новая система на «Яндекс.Картах» - индекс соблюдения санитарного режима на стройплощадках Подмосковья. Аналогов этому сервису в России пока нет.

«В период пандемии особенно сложно пришлось бизнесу. Чтобы упростить жизнь тем, кто арендует помещения, заявку на отсрочку по арендной плате принимаем в электронном виде. Мы также перешли на новый формат контрольно-надзорной деятельности - например, при выдаче лицензии на продажу алкоголя проверка проводится с использованием средств аудио-, фото- и видеофиксации», — добавил губернатор.

Он уточнил, что жители Подмосковья не смогут принять участие в электронном голосовании по поправкам к Конституции из-за того, что эксперты приняли решение тестировать систему в тех регионах, где общее число избирателей не превышает 10 миллионов. Московская область и столица вместе не подходят под данный критерий.

«Важно, чтобы все прошло без сбоев. Технически мы к электронному голосованию полностью готовы. Но электронное голосование - система новая, она только проходит обкатку. <...> Мы не сторонники ставить эксперименты, тем более в такой важный момент. Что называется, не уверен - не обгоняй», - подчеркнул Воробьев.

При том губернатор подчеркнул, что и в Подмосковье появится такая система.

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15 ИЮНЯ

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