РИАМО - 15 июн. Столичные предприниматели получили 5 миллиардов рублей кредитов на льготных условиях от городских банков в период пандемии, для предпринимателей было предусмотрено субсидирование кредитной ставки в размере до 8%, сообщил в интервью РИАМО руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, для предпринимателей, которые нуждаются в привлечении новых кредитных ресурсов, было предусмотрено субсидирование кредитной ставки в размере до 8%. То есть для заемщиков ставка по новым кредитам составит всего от 3% до 7% вне зависимости от принадлежности к списку пострадавших отраслей. Этой мерой поддержки компании могут воспользоваться, например, для возобновления работы и открытия своих торговых точек.

«С одиннадцатью банками сейчас подписано соглашение. Уже выданы кредиты на сумму почти 5 миллиардов рублей и одобрены еще на 14 с лишним миллиардов рублей», - сказал Фурсин.

Кроме того, предприятия торговли могли компенсировать затраты на использование интернет-площадок для продажи своей продукции онлайн. Для снижения на бизнес кредитно-финансовой нагрузки была также утверждена программа льготного кредитования и рефинансирования.

«Мэром (Москвы Сергеем Собяниным - ред.) было принято решение, что мы субсидируем 6% годовых по действующим кредитам. Предприниматель может обратиться в один из банков - участников программы, и ставка по его займу будет пересчитана на период в восемь месяцев», - добавил Фурсин.

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