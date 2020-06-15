РИАМО - 15 июн. На Сумской улице около дома №8 в районе Чертаново Северное водитель такси сбил пешехода и скрылся с места происшествия, сообщил в понедельник РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Вчера в районе 22:00 таксист совершил наезд на женщину, после чего скрылся с места происшествия», - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшая была доставлена в больницу. Нарушитель был задержан. В настоящее время полиция проводит проверку.