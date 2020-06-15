РИАМО - 15 июн. Во время пандемии коронавируса московские предприниматели столкнулись с необходимостью сокращения затрат на аренду и трудностями по сохранению зарплаты сотрудников, для помощи бизнесу был разработан ряд федеральных и городских пакетов поддержки, сообщил в интервью РИАМО руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

«Прежде всего, это потребность в сокращении налоговых и арендных платежей. Большое количество запросов связаны с решением проблемы обеспечения оплаты труда сотрудников», - сказал Фурсин.

По его словам, компании старались сохранить сложившийся коллектив. С таким поручением выступал и президент России Владимир Путин во время одного из своих обращений. Кроме того, в период пандемии предприниматели столкнулись со сложностями из-за кредитно-финансовой нагрузки.

Фурсин отметил, что для помощи бизнесу в преодолении кризиса был разработан ряд федеральных и городских пакетов поддержки. Совместная работа власти и предпринимателей позволила сгладить наиболее острые углы проблем.

«Бизнесменам нужны партнеры. Городу нужны предприниматели, потому что это те «вены», которые снабжают необходимыми ресурсами людей и экономику. И предпринимателям, конечно, нужен город и те инструменты, и программы поддержки, которые он может предложить», - добавил Фурсин.

Одной из главных задач в работе департамента стал мониторинг рынка и потребностей компаний. Потом началась разработка новых и корректировка уже существующих мер поддержки. Общение с предпринимателями перешло в онлайн-формат — от образовательных программ и консультаций до подачи заявок на получение выплат.

«Мы будем использовать положительный опыт этих тяжелых дней для совместной работы по восстановлению бизнеса и его дальнейшему развитию <...> Предпринимателям сейчас необходима финансовая помощь», - подчеркнул Фурсин.

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