РИАМО - 15 июн. Защитные маски могут стать частью культуры и элементом гардероба, как носовой платок, галстук или салфетки, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он напомнил о мировой практике, показывающей, что маску нужно надевать в местах с малым пространством. Это необходимо не только для защиты от коронавируса, но и от других инфекций.
«Конечно, есть и те, которые на 100% уверены в своем здоровье. Я, например, будучи студентом, зимой ходил без шапки. У нас в Красноярске была такая мода, тем самым показывали друг другу, какие мы крутые и здоровые. Правда, мама мне говорила, что это не демонстрация здоровья, а недостаток чего-то другого», - сказал Воробьев в интервью «Российской газете».
Губернатор подчеркнул, что маски лучше носить – так безопаснее.
Жители Подмосковья в общественных местах должны носить защитные маски. Такая мера введена в рамках борьбы с распространением коронавируса.
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15 ИЮНЯ
- 53 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 334 человек с Covid-19.
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