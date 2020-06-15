РИАМО - 15 июн. Защитные маски могут стать частью культуры и элементом гардероба, как носовой платок, галстук или салфетки, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он напомнил о мировой практике, показывающей, что маску нужно надевать в местах с малым пространством. Это необходимо не только для защиты от коронавируса, но и от других инфекций.

«Конечно, есть и те, которые на 100% уверены в своем здоровье. Я, например, будучи студентом, зимой ходил без шапки. У нас в Красноярске была такая мода, тем самым показывали друг другу, какие мы крутые и здоровые. Правда, мама мне говорила, что это не демонстрация здоровья, а недостаток чего-то другого», - сказал Воробьев в интервью «Российской газете».

Губернатор подчеркнул, что маски лучше носить – так безопаснее.

Жители Подмосковья в общественных местах должны носить защитные маски. Такая мера введена в рамках борьбы с распространением коронавируса.

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15 ИЮНЯ

- 53 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 334 человек с Covid-19.