РИАМО - 15 июн. В Подмосковье остаются подтопленными 244 приусадебных участка, 36 частных домов и один участок дороги, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Больше всего подтопленных участков находится в Талдомском округе - 165. При этом 30 подтопленных частных домов находятся в Клину на территории СНТ «Химки». Еще не освобожден от излишков воды участок дороги в Богородском округе.

«За 14 июня 2020 года от воды освобождено 20 приусадебных участков. <...> Привлекалось 35 человек, 14 единиц техники, в том числе от МЧС России — 21 человек, семь единиц техники», - говорится в сообщении.

Всего в Подмосковье из-за обильных осадков оказались подтоплены 1661 приусадебный участок, 160 частных домов, восемь участков дорог и три моста.

В конце весны в Московской области прошли рекордные дожди, после чего была небольшая передышка, затем в первые дни июня выпало до трети месячной нормы осадков. Дожди продолжились на прошлой неделе. Так, 10 июня в Подмосковье за 2 часа выпала половина месячной нормы осадков.