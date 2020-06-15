РИАМО - 15 июн. Женщина погибла под колесами скорой помощи на Носовихинском шоссе в Москве, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло вечером 14 июня.

«Карета скорой помощи совершила наезд на пешехода с последующим столкновением с иномаркой», - говорится в сообщении.

В результате ДТП женщина скончалась от полученных травм. Движение на данном участке было ограничено по одной полосе в каждую сторону.

Обстоятельства происшествия установят в ходе расследования.