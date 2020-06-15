РИАМО - 15 июн. Аппараты ИВЛ, которые закупали в Подмосковье во время пандемии коронавируса, в дальнейшем будут использовать в реанимациях, это и другое оборудование, приобретенное для борьбы с распространением инфекции, пригодится в дальнейшем для более качественного оказания медицинской помощи в регионе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он напомнил, что Подмосковье - второй по числу жителей регион в стране и изначально покупку аппаратов ИВЛ рассчитывали с учетом их дальнейшего использования в реанимациях.

«Более того, мы дополнительно закупили 15 передвижных аппаратов компьютерной томографии и еще докупаем 10 стационарных. Все это оборудование, а также кровати, системы подачи кислорода пригодятся для нового, более качественного оказания медицинских услуг в Подмосковье», - сказал Воробьев в интервью «Российской газете».

Он также уточнил, что в регионе сокращают число инфекционных коек, но ситуация с коронавирусом остается на контроле. Так, в резерве остается порядка 14 тысяч коек, в том числе 963 — с ИВЛ. Это на случай ухудшения эпидемиологической обстановки или возможной второй волны Covid-2019.

За весь период в Подмосковье Covid-19 был подтвержден почти у 50 тысяч человек. Из них 16,5 тысячи выздоровели, 678 – скончались.

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15 ИЮНЯ

- 53 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 334 человек с Covid-19.