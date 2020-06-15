РИАМО - 15 июн. В рамках акции «Спасибо врачам», которая пройдет с 15 по 21 июня, москвичи могут передать добрые слова и пожелания медикам, борющимся с распространением коронавируса, слова благодарности будут транслировать на медиафасадах в центре города, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Москвичи примут участие в неделе благодарности сотрудникам столичных медучреждений. Акция «Спасибо врачам» пройдет с 15 по 21 июня и позволит передать добрые слова и пожелания медицинским работникам, которые помогают бороться с распространением коронавируса», - говорится в сообщении.

Слова поддержки и благодарности врачам от жителей Москвы будут транслировать с 15 по 21 июня на медиафасадах на Центральном телеграфе, кинотеатре «Октябрь», а также «Доме книги».

Отправить добрые слова медикам также можно с помощью чат-бота @doctor_cyberbot в мессенджере Telegram, они попадут на канал «Спасибо врачам».

Кроме того, в понедельник, за неделю до Дня медика, организаторы акции разместят в столице арт-объекты. Так, один из них будет в виде большого сердца, где жители смогут оставить открытки с пожеланиями медицинским работникам. Также установят брендированное зеркало с фигурами врачей, с которыми можно будет сфотографироваться, после — выложить фото в соцсетях с благодарностью медикам.

Еще будет установлен почтовый ящик для открыток, подписав которые москвичи смогут поддержать врачей, а в День медика, 21 июня, всех их передадут сотрудникам медучреждений.

Акция стартовала по инициативе врачей Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова, которые обратились к молодежи с просьбой сделать для них «добрые бейджи», чтобы пациенты могли видеть улыбки врачей, даже когда их лица скрыты защитными масками.

«Теперь набирает обороты новое направление — волонтеры-фотографы. В 20 медицинских учреждениях города они безвозмездно проводят фотосессии для сотрудников медучреждений столицы. Сегодня к акции уже присоединились более 100 человек. В их числе как профессионалы, так и любители. Фотосессии для врачей проходят с соблюдением всех мер защиты: перчатки и маски, инструктаж по технике безопасности», - добавляется в материале.

Так, уже более 2 тысяч бейджей для врачей изготовлено с помощью волонтеров-фотографов.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

15 ИЮНЯ

- 53 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 334 человек с Covid-19.