РИАМО - 15 июн. Свыше семи тысяч организаций стали участниками Московского инновационного кластера, среди них АО «Технодинамика», госкорпорация «Ростех», РЭУ имени Г.В. Плеханова и другие, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.
Общаться друг с другом участники кластера могут на платформе i.moscow. Так же они могут бесплатно воспользоваться семью бесплатными сервисами: навигатором по мерам поддержки, биржей контактного производства, биржей патентов, площадками для пилотирования проектов, поиском помещений для аренды, личным кабинетом, где можно разместить сведения о своих товарах и услугах, а также витриной инноваций «Бизнес против Covid-19».
«Московский инновационный кластер создает возможности для научно-технической и производственной кооперации между участниками, а также предоставляет информацию о необходимых инструментах для развития инновационного бизнеса. Среди его участников организации из самых разных отраслей», — отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Присоединиться к кластеру могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые зарегистрированы в Москве. Участники могут получить субсидию на оборудование в размере до 10 миллионов рублей в год. С помощью этой выплаты можно возместить расходы на лизинг, приобретение оборудования за свой счет и на выплату процентов по кредитам.
По словам Фурсина, прием заявок на этот вид поддержки недавно продлили.
Московский инновационный кластер – это проект, направленный на развитие взаимодействия между городом, крупными корпорациями, предприятиями малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями и институтами развития.
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