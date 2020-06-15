РИАМО - 15 июн. Свыше семи тысяч организаций стали участниками Московского инновационного кластера, среди них АО «Технодинамика», госкорпорация «Ростех», РЭУ имени Г.В. Плеханова и другие, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

«Вместе они (организации – ред.) формируют инновационную среду, в которой им проще взаимодействовать между собой, находить заказчиков, инвесторов, новых партнеров или, например, площадки для тестирования и производства своих продуктов», — сказала заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Общаться друг с другом участники кластера могут на платформе i.moscow. Так же они могут бесплатно воспользоваться семью бесплатными сервисами: навигатором по мерам поддержки, биржей контактного производства, биржей патентов, площадками для пилотирования проектов, поиском помещений для аренды, личным кабинетом, где можно разместить сведения о своих товарах и услугах, а также витриной инноваций «Бизнес против Covid-19».

«Московский инновационный кластер создает возможности для научно-технической и производственной кооперации между участниками, а также предоставляет информацию о необходимых инструментах для развития инновационного бизнеса. Среди его участников организации из самых разных отраслей», — отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Присоединиться к кластеру могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые зарегистрированы в Москве. Участники могут получить субсидию на оборудование в размере до 10 миллионов рублей в год. С помощью этой выплаты можно возместить расходы на лизинг, приобретение оборудования за свой счет и на выплату процентов по кредитам.

По словам Фурсина, прием заявок на этот вид поддержки недавно продлили.

Московский инновационный кластер – это проект, направленный на развитие взаимодействия между городом, крупными корпорациями, предприятиями малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями и институтами развития.