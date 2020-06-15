РИАМО - 15 июн. С понедельника в столице запускается акселерационная программа «Фабрика туристических продуктов и сервисов» по поддержке стартапов и новых продуктов, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Москвы.

С 15 июня на площадке travelhub.moscow начинается прием заявок на участие, подать заявку можно до 5 июля.

«Во всем мире туристическая индустрия столкнулась с тяжелейшим кризисом. Говорить о восстановлении спроса, конечно, пока рано, и потому ей нужны новые источники развития. Как раз в этом мы видим задачу акселерационной программы — в поддержке перспективных решений», — сказала заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Специалисты программы проконсультируют участников, как сделать продукт востребованным на рынке. К участию приглашаются IT-разработчики, начинающие предприниматели, действующие турагенты и туроператоры.

Программа будет проходить по двум направлениям: «Стартап» - где расскажут, как воплотить мечту и улучшить ее; «Слушатель» - где можно получить доступ к восьминедельному онлайн-курсу.

Чтобы присоединиться к направлению «Стартап», нужно иметь готовую идею по привлечению туристов в Москву или по развитию внутреннего туризма.

Презентации проделанной участниками программы работы запланированы на начало сентября. Их оценит жюри и выберет 10 лучших проектов, которые смогут привлечь инвесторов, партнеров и клиентов

В рамках программы «Фабрика туристических продуктов и сервисов» стартапы смогут наладить связи с ведущими игроками рынка.