РИАМО - 15 июн. Около 200 врачей из других регионов приехали в Подмосковье во время пандемии коронавируса для борьбы с инфекцией, 25 из них планируют продолжить работу в Московской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Речь идет о медиках из Москвы, Красноярска, Санкт-Петербурга и Ярославля. Некоторые из них могут остаться работать в Подмосковье.

«Пока о желании продолжить работу в Московской области заявили 25 врачей. Немного, но ведь у каждого свои жизненные планы - у кого-то пожилые родители остались в регионе, кто-то любит свою малую родину и хочет добиться признания там», - сказал Воробьев в интервью «Российской газете».

Он также поблагодарил руководителей регионов, откуда прибыли врачи, за то, что вошли в сложное положение и не стали вводить никаких запретов.

Губернатор Подмосковья также подчеркнул, что пандемия еще никуда не ушла и все жители региона по-прежнему должны осторожно относиться к своему здоровью и здоровью своих близких.

За весь период в Подмосковье Covid-19 был подтвержден почти у 50 тысяч человек. Из них 16,5 тысячи выздоровели, 678 – скончались.

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15 ИЮНЯ

- 53 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 334 человек с Covid-19.