РИАМО - 15 июн. За сутки в столице скончались 53 человека с подтвержденными пневмонией и коронавирусом, за весь период в городе умерли 3 334 человека с Covid-19, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.

«Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением», - говорится в сообщении.

В случае появления симптомов простуды нужно остаться дома и вызвать врача на дом.

С 12 мая в Москве действует масочно-перчаточный режим. Средства индивидуальной защиты нужно надевать во всех общественных местах.

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15 ИЮНЯ

- 53 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 334 человек с Covid-19.