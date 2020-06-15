РИАМО - 15 июн. В понедельник температура воздуха в Подмосковье и столице поднимется до плюс 25 градусов, погода будет солнечной и без осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Воздух в столице прогреется до плюс 23 - плюс 25 градусов, по области — до плюс 20 - плюс 25», - говорится в сообщении.

Под влиянием антициклона в Московском регионе давление поднимется до 752 миллиметров ртутного столба. Юго-восточный ветер будет умеренным, влажность воздуха снизится.

По данным синоптиков, такие погодные условия будут комфортны для большинства жителей региона. Рекомендуется проводить больше времени на свежем воздухе, гулять и загорать. У метеозависимых людей возможно ухудшение самочувствия из-за повышенного давления.