РИАМО - 14 июн. В центре Москвы завершилась пешая тренировка парада Победы, движение открыли для личного и общественного транспорта, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столицы.

Вечером в воскресенье на Тверской улице механики-водители военной техники отрабатывали схему передвижения транспорта, которая будет применяться во время парада Победы 24 июня. Из-за этого движение транспорта по Тверской улице было перекрыто.

«Тренировка с механиками-водителями к параду Победы завершена. Ограничения движения в центре сняты, дороги свободны», - говорится в сообщении.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится в Москве на Красной площади 24 июня в 10:00. Также в 22:00 по местному времени в столице и других городах страны дадут артиллерийский салют.