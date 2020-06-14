РИАМО - 14 июн. На Тверской улице в столице механики-водители военной техники начали отрабатывать схему передвижения транспорта, которая будет применяться во время парада Победы 24 июня, передает корреспондент РИАМО.

Военнослужащие, разбившись на группы, прошли по Тверской улице в сторону Кремля.

Из-за пешей репетиции парада в центре города перекрыто движение для транспорта. Москвичи выстроились вдоль Тверской улицы, чтобы понаблюдать за тренировкой военных.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится в Москве на Красной площади 24 июня в 10:00. Также в 22:00 по местному времени в столице и других городах страны дадут артиллерийский салют.

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