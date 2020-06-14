РИАМО - 14 июн. Механики-водители военной техники прибыли на Тверскую улицу для репетиции парада, военнослужащие отработают схему передвижения машин, передает корреспондент РИАМО.

На перекрытую улицу прибыли около 10 автобусов с военнослужащими, которые выстроились в колонны. Репетиция парада Победы будет проходить без техники для того, чтобы механики-водители могли изучить улицу.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится в Москве на Красной площади 24 июня в 10:00. Также в 22:00 по местному времени в столице и других городах страны дадут артиллерийский салют.

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