РИАМО - 14 июн. На Тверской улице в Москве приостановлено движение транспорта, перекрытие связано с репетицией парада Победы, передает корреспондент РИАМО.

Движение полностью перекрыто на семи участках дороги: Тверская улица, от Моховой улицы до Тверского бульвара; Тверская улица, от Большой Бронной улицы до Большой Садовой улицы; 1-я Тверская-Ямская улицы, от Большой Садовой улицы до улицы Гашека; Оружейный переулок от дома 3 строение 1 до Тверской улицы; улица Моховая, от улицы Воздвиженка до Тверской улицы; улица Охотный ряд, от Тверской улицы до улицы Большая Дмитровка; улица Большая Никитская, от Моховой улицы до переулка Романова.

Вдоль Тверской улицы дежурят сотрудники ДПС и военной полиции, которые следят за порядком и подсказывают водителям, как объехать перекрытый участок. На дороге нанесена временная желтая разметка для движения военной техники.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится в Москве на Красной площади 24 июня в 10:00. Также в 22:00 по местному времени в столице и других городах страны дадут артиллерийский салют.

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