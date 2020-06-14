РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июн. В подмосковном Подольске в микрорайоне Высотный спасатели пытаются помочь повисшему на балконе мужчине, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«Когда я проходил около шести часов вечера мимо дома №7 на улице Высотная, то увидел, как пожарные растянули под балконом, на котором повис мужчина, надувную конструкцию. Кто-то с человеком, который повис, переговоры вел. Это продолжалось довольно долго, и я пошел дальше», - сказал свидетель.

По словам другого свидетеля, мужчина громко кричал.

По словам сотрудника пожарной службы, в 19:00 с мужчиной еще вели переговоры.