РИАМО - 14 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил всех отдохнуть в Подмосковье, он призвал не забывать о разумной осторожности в связи с пандемией Covid-19.

«Лето в Подмосковье набирает обороты! Приезжайте к нам отдыхать, но не забывайте о разумной осторожности», — написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что в каждом городе региона есть, где прогуляться, насладиться природой, покататься на велосипеде и заняться тем, что по душе.

Глава Подмосковья отметил, что здесь рады гостям, и пожелал приезжающим приятного отдыха.

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