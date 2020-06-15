РИАМО - 15 июн. С понедельника будет действовать новый тариф для поездок на аэроэкспрессах, также регулярное движение поездов восстановят на всех направлениях, говорится в сообщении пресс-службы «Аэроэкспресса».

Стоимость билета по новому тарифу «Стандарт» составит 300 рублей, а по тарифу «Бизнес» - 800 рублей. Ранее поездка стоила 500 рублей и 1,5 тысячи соответственно.

«Чтобы сделать поездку более доступной для пассажиров, а тарифы – предельно простыми и удобными, мы приняли решение снизить стоимость билетов и разработали оптимальный единый тариф, который отвечает запросам как одиночных пассажиров, так и тех, кто путешествует компанией», — сказала генеральный директор «Аэроэкспресса» Алина Бисембаева.

С понедельника поезда «Аэроэкспресса» будут курсировать по регулярному графику по Шереметьевскому и Внуковскому направлениям. Между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево составы будут ездить каждые 30 минут с 05:35 до 23:35 в сторону аэропорта, с 05:15 до 23:45 – из аэропорта.

По Внуковскому направлению поезда будут курсировать каждый час с 07:00 до 23:00 в обе стороны.

В Домодедово и из аэропорта поезда с 8 июня ходят каждые 30 минут.

Для пассажиров аэроэкспресса в аэропорту Шереметьево курсируют бесплатные автобусные шаттлы из терминала В к поезду, так как межтерминальный переход временно не работает. Ездят шаттлы каждые 30 минут с 06:15 до 00:45 в сторону терминала аэропорта, с 05:45 до 00:15 — обратно.

Компания «Аэроэкспресс» для профилактики Covid-19 дезинфицирует подвижной состав трижды в день, в вагонах установлена система обеззараживания воздуха, также воздух обеззараживается с помощью переносных ламп.