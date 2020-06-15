РИАМО - 15 июн. Для удобства жителей в понедельник офис Московского областного бюро технической инвентаризации откроется в Москве по адресу: Оружейный переулок, 15А, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Мы понимаем, что несмотря на высокие темпы развития Московской области, наиболее высокая доля собственников недвижимости в Подмосковье проживает или работает в Москве. Восстановление точки приема в столице станет новым этапом в нашей политике клиентоориентированности», — сказал генеральный директор Московского областного БТИ Роман Ларин.

Он добавил, что БТИ уже давно оказывает услуги по месту обращения, а не месту нахождения объекта, также получить необходимые услуги можно по телефону и на сайте.

Для удобства на базе МФЦ Подмосковья открываются консультационные центры, начала действовать услуга бесплатного выездного приема и выдачи документов по Подмосковью.

«Теперь у нас есть точка приема в центре Москвы, что позволит клиентам Московского областного БТИ регистрировать недвижимость, не выезжая в область», — заключил Ларин.