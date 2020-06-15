РИАМО - 15 июн. Государственные стоматологические поликлиники Подмосковья с понедельника возобновят оказание плановой медицинской помощи, записаться на прием можно на портале госуслуг или через кол-центр губернатора 8-800-550-50-30, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Заходить в поликлинику можно только в перчатках и масках. Всем пациентам будут измерять температуру тела. На полу в учреждениях нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции.

«К нам регулярно поступали обращения жителей по поводу плановой помощи в стоматологических поликлиниках. Как только ситуация с коронавирусом стабилизировалась, мы возвращаем стоматологические поликлиники к прежнему режиму работы и восстанавливаем плановую помощь и запись к специалистам», - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Пациентам с симптомами ОРВИ ходить в поликлинику не нужно. Стоит остаться дома и вызвать врача на дом.

В Подмосковье продолжает действовать масочный режим, введенный из-за пандемии коронавируса. Это значит, что посещать общественные места можно только в защитных масках.

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14 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках.

- В Подмосковье за сутки вылечили еще 839 человек после коронавируса. За весь период в регионе после инфекции выздоровели 16 573 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 8835 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 717 случаев. В Москве - 1477.

- В Москве за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 2 133 пациента. За весь период врачи города вылечили более 121 тысячи человек.

- За время пандемии коронавируса в столичных клиниках спасли около 65 тыс пациентов с Covid‑19. Большинство зараженных попадали в клиники из‑за самолечения.

- 50 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 281 человек с Covid-19.