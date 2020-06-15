РИАМО – 15 июн. С понедельника организации с медицинской лицензией и организации, которые проводят операции с недвижимостью, могут возобновить работу в Подмосковье, ранее соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

Снятие ограничений касается организаций с медлицензией, кроме санаторно-курортных. Продолжать деятельность могут организации и индивидуальные предприниматели, которые проводят операции с недвижимостью, осуществляют деятельность по аренде, лизингу, в области бухгалтерского учета и права, проводят консультации по вопросам управления, исследований конъюнктуры рынка, рекламы.

В Подмосковье ранее ограничили работу большинства организаций из-за распространения коронавируса. Могли продолжить работу системообразующие предприятия, предприятия непрерывного цикла, организации, которые могли организовать деятельность удаленно. Кроме того, продолжали работу продуктовые магазины, аптеки, магазины с товарами первой необходимости.

В рамках снятия ограничений из-за коронавируса в Подмосковье уже разрешили работу промышленных предприятий, строек, организаций сферы услуг. В дальнейшем планируется открыть торговые центры.

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14 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках.

- В Подмосковье за сутки вылечили еще 839 человек после коронавируса. За весь период в регионе после инфекции выздоровели 16 573 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 8835 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 717 случаев. В Москве - 1477.

- В Москве за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 2 133 пациента. За весь период врачи города вылечили более 121 тысячи человек.

- За время пандемии коронавируса в столичных клиниках спасли около 65 тыс пациентов с Covid‑19. Большинство зараженных попадали в клиники из‑за самолечения.

- 50 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 281 человек с Covid-19.