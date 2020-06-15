РИАМО – 15 июн. Театры, концертные организации и цирки в Московской области с понедельника могут приступить к очным репетициям без зрителей.

Постановление с соответствующей мерой ранее подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее работа организаций досуга и других развлекательных заведений в Подмосковье была приостановлена в связи с пандемией коронавируса.

Сейчас на фоне ослабления пандемии коронавируса в регионе начали постепенно снимать ограничения.

В то же время в общественных местах жителям необходимо продолжать соблюдение социальной дистанции, а также носить защитные маски. Кроме того, рекомендовано надевать защитные перчатки.

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Текстовая трансляция

14 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках.

- В Подмосковье за сутки вылечили еще 839 человек после коронавируса. За весь период в регионе после инфекции выздоровели 16 573 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 8835 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 717 случаев. В Москве - 1477.

- В Москве за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 2 133 пациента. За весь период врачи города вылечили более 121 тысячи человек.

- За время пандемии коронавируса в столичных клиниках спасли около 65 тыс пациентов с Covid‑19. Большинство зараженных попадали в клиники из‑за самолечения.

- 50 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 281 человек с Covid-19.