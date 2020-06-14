РИАМО - 14 июн. В Москве с 15 июня откроются 25 вестибюлей станций метро, которые были закрыты на время самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.
Пассажиры смогут воспользоваться ими с 05:30 15 июня.
«С завтрашнего утра мы откроем все вестибюли станций метро, которые были закрыты из-за сниженного пассажиропотока. В понедельник утром в метро вернутся тысячи москвичей, которые после долгого перерыва отправятся на работу или по делам», — говорится в сообщении.
Благодаря открытию вестибюлей жители столицы смогут пользоваться привычными маршрутами и соблюдать дистанцию.
Во время поездок на метро пассажиры должны носить маски и перчатки, это поможет предотвратить заражение коронавирусом, так как пассажиропоток увеличивается с каждым днем.
Всего с период самоизоляции закрыли 78 вестибюлей, часть из них начала работать 12 мая и 1 июня.
Ранее в Москве отменили цифровые пропуска и режим всеобщей самоизоляции.
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14 ИЮНЯ
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- За сутки в России зарегистрировали 8835 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 717 случаев. В Москве - 1477.
- В Москве за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 2 133 пациента. За весь период врачи города вылечили более 121 тысячи человек.
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