РИАМО - 14 июн. В Москве с 15 июня откроются 25 вестибюлей станций метро, которые были закрыты на время самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

Пассажиры смогут воспользоваться ими с 05:30 15 июня.

«С завтрашнего утра мы откроем все вестибюли станций метро, которые были закрыты из-за сниженного пассажиропотока. В понедельник утром в метро вернутся тысячи москвичей, которые после долгого перерыва отправятся на работу или по делам», — говорится в сообщении.

Благодаря открытию вестибюлей жители столицы смогут пользоваться привычными маршрутами и соблюдать дистанцию.

Во время поездок на метро пассажиры должны носить маски и перчатки, это поможет предотвратить заражение коронавирусом, так как пассажиропоток увеличивается с каждым днем.

Всего с период самоизоляции закрыли 78 вестибюлей, часть из них начала работать 12 мая и 1 июня.

Ранее в Москве отменили цифровые пропуска и режим всеобщей самоизоляции.

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14 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках.

- В Подмосковье за сутки вылечили еще 839 человек после коронавируса. За весь период в регионе после инфекции выздоровели 16 573 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 8835 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 717 случаев. В Москве - 1477.

- В Москве за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 2 133 пациента. За весь период врачи города вылечили более 121 тысячи человек.

- За время пандемии коронавируса в столичных клиниках спасли около 65 тыс пациентов с Covid‑19. Большинство зараженных попадали в клиники из‑за самолечения.

- 50 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 281 человек с Covid-19.