РИАМО – 15 июн. С понедельника в Подмосковье снимаются ограничения на работу каршеринга и такси, введенные из-за пандемии коронавируса, соответствующее постановление ранее подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ограничения на работу такси и каршеринга действовали с 13 апреля. С 25 мая была разрешена аренда машин минимум на 5 дней, при этом необходимо было дезинфицировать авто после каждого пользователя.

С понедельника в Подмосковье могут вновь начать работу автошколы. Возобновление их деятельности возможно с даты направления уведомления о готовности работы в министерство образования региона.

В Подмосковье поэтапно снимают ограничения, введенные из-за Covid-19, на фоне ослабления пандемии. В том числе с понедельника в общественном транспорте вновь принимают к оплате социальные карты. Кроме того, автобусы снова будут курсировать по расписанию будних дней.

Ранее Андрей Воробьев также рассказал о важности возобновления торговли в Московской области, что необходимо для экономики Подмосковья. С 25 июня в регионе планируют открыть торговые центры. Уже разрешили деятельность автосалонов, парикмахерских, возобновили стройки, открыли парки.

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14 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках.

- В Подмосковье за сутки вылечили еще 839 человек после коронавируса. За весь период в регионе после инфекции выздоровели 16 573 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 8835 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 717 случаев. В Москве - 1477.

- В Москве за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 2 133 пациента. За весь период врачи города вылечили более 121 тысячи человек.

- За время пандемии коронавируса в столичных клиниках спасли около 65 тыс пациентов с Covid‑19. Большинство зараженных попадали в клиники из‑за самолечения.

- 50 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 281 человек с Covid-19.