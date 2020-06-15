РИАМО – 15 июн. С понедельника записаться на прием в многофункциональные центры в Подмосковье можно также через портал госуслуг, соответствующее постановление ранее подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее записаться в МФЦ можно было только по телефону.

Кроме того, с понедельника жителям Подмосковья снова будут предоставлять персональные услуги: заработают фотоателье, груминг-услуги и так далее. Возобновят работу агентства по трудоустройству и подбору персонала.

С понедельника также снова начнется прием в общеобразовательные организации, начнут проводить демонстрационные экзамены в колледжах.

Физических лиц в МФЦ Подмосковья начали принимать 1 июня, юридических лиц в центрах начали принимать еще с 25 мая. Снимать ограничения на работу МФЦ начали на фоне ослабления пандемии коронавируса.

Жителям Подмосковья обязательно нужно в общественных местах надевать защитные маски.

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Текстовая трансляция

14 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках.

- В Подмосковье за сутки вылечили еще 839 человек после коронавируса. За весь период в регионе после инфекции выздоровели 16 573 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 8835 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 717 случаев. В Москве - 1477.

- В Москве за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 2 133 пациента. За весь период врачи города вылечили более 121 тысячи человек.

- За время пандемии коронавируса в столичных клиниках спасли около 65 тыс пациентов с Covid‑19. Большинство зараженных попадали в клиники из‑за самолечения.

- 50 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 281 человек с Covid-19.