РИАМО – 15 июн. С понедельника льготники Подмосковья снова могут оплачивать проезд в общественном транспорте социальными картами или льготными картами «Стрелка», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ранее такая возможность была заблокирована в связи с пандемией коронавируса. Теперь же проезд снова можно оплатить социальной или льготной картой в рамках постепенного снятия ограничений. Соответствующее постановление ранее подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Социальные карты разблокируют для поездок на всех видах транспорта: автобусах, троллейбусах, трамваях, электропоездах», — говорится в сообщении.

Кроме того, с понедельника автобусы Подмосковья начнут курсировать по расписанию будних дней. По маршрутам будут курсировать более 9,5 тысяч единиц транспортных средств.

Пассажирам напомнили, что в общественном транспорте пока нельзя расплатиться наличными средствами. Кроме того, в транспорте нужно надевать защитную маску. Купить маски можно также в автобусах.

Ожидается, что в понедельник пассажирами общественного транспорта Подмосковья станут около 1 миллиона человек. Ранее число пассажиров в общественном транспорте региона уже начало расти – их количество за неделю увеличилось на 14%.

Ранее в Подмосковье заработали летние кафе и рестораны. С 25 июня в регионе планируют открыть торговые центры, но фудкорты и кинотеатры еще будут закрыты.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее также обращал внимание на то, что в регионе улучшается ситуация с коронавирусом – число людей, которые выздоравливают, растет, а количество госпитализаций жителей с Covid-19 уменьшается. Сейчас на первый план все больше выходит возможность получить плановую медицинскую помощь.

Кроме того, в Подмосковье работу возобновило более половины организаций сферы услуг, в том числе парикмахерские, спа-салоны, бани, химчистки. Эти организации должны соблюдать санитарные нормы. Соблюдение требований проверяется.

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14 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках.

- В Подмосковье за сутки вылечили еще 839 человек после коронавируса. За весь период в регионе после инфекции выздоровели 16 573 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 8835 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 717 случаев. В Москве - 1477.

- В Москве за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 2 133 пациента. За весь период врачи города вылечили более 121 тысячи человек.

- За время пандемии коронавируса в столичных клиниках спасли около 65 тыс пациентов с Covid‑19. Большинство зараженных попадали в клиники из‑за самолечения.

- 50 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 281 человек с Covid-19.