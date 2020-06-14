РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июн. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска на улице Вокзальной подрядная организация ГБУ «Мосавтодор» начала устанавливать бортовой камень, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Подрядная организация ГБУ «Мосавтодор» проводит работы по установке бортового камня на проезжей части улицы Вокзальной», - говорится в сообщении.

После установки дорожного бортового камня отремонтируют тротуары, а также заменят асфальтовое покрытие самой дороги.